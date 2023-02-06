Недвижимое имущество азербайджанского банка выставлено на аукцион

БАКУ /Trend/ - Девятого февраля на торги в Бакинском аукционном центре будет выставлено недвижимое имущество ЗАО Bank Standard, находящегося в процессе ликвидации, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Азербайджанский фонд страхования вкладов.

На аукцион выставляется нежилое помещение площадью 143,2 квадратных метра по адресу: город Баку, Наcиминский район, проспект Бюльбюля, 56а. Стартовая цена - 300 000 манатов.

Организатору аукциона необходимо заплатить пять процентов от цены продажи. Стоимость покупки должна быть оплачена покупателем в течение семи календарных дней.

Желающие принять участие в аукционе могут представить необходимые документы по адресу: Баку, Сабаильский район, Бадамдарское шоссе, 27.

Телефоны для дополнительной информации: (+99455)-206-66-67.