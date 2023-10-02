Банкам Азербайджана дано полгода на подготовку нового стратегического плана

БАКУ /Trend/ - К концу марта следующего года азербайджанские банки должны подготовить новый стратегический план в соответствии со "Стандартами корпоративного управления в банках", утвержденными Центральным банком Азербайджана (ЦБА), и представить его регулирующему органу, сообщает в понедельник Trend.

Согласно данным ЦБА, кроме этого, банки должны каждые три месяца оценивать уровень применения стандартов и сообщать свои результаты учреждению.

"Как указано в требованиях Базельского комитета по банковскому надзору, применение требований эффективного корпоративного управления необходимо для финансовой стабильности в целом, а также для обеспечения риск-ориентированной деятельности банков.

В связи с этим решением Совета директоров ЦБА от 28 августа 2023 года были приняты "Стандарты корпоративного управления в банках", которые вступили в силу 8 сентября. Основная цель принятия стандартов - добиться организации их работы в соответствии с принципами надежности, прозрачности, подотчетности и ответственности путем четкого определения полномочий и обязанностей органов управления банков", - сказали в ЦБА.

Отметим, что до принятия новых стандартов нормативные требования к стандартам корпоративного управления в банках регулировались "Стандартами корпоративного управления в банках", "Правилами управления рисками в банках" и "Правилами организации внутреннего контроля и внутреннего аудита в банках". Первые два из вышеупомянутых нормативных актов были приняты в 2013 году, а в 2019 году упраздненная Палата по контролю за финансовыми рынками внесла в эти правила определенные изменения. Правила внутреннего контроля и аудита были приняты в 1999 году, и после этого в них вносились лишь технические изменения.