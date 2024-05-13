Грузинская финтех-компания намерена выйти на рынок Азербайджана, Казахстана и Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Tether объявила о дополнительных инвестициях в "CityPay.io" для укрепления своего присутствия в Восточной Европе [странах Южного Кавказа и Центральной Азии], сообщает в четверг Trend.

Согласно информации в грузинских СМИ, в настоящее время "CityPay" предоставляет платежные решения, в том числе в криптовалюте. Ожидается, что в будущем финтех предложит решения для цифровых кошельков и карт.

"Благодаря новым инвестициям стремимся развить эти результаты и стимулировать внедрение передовых технологий, которые нарушают традиционные платежные системы", - прокомментировал генеральный директор Tether Паоло Ардоино.

Подчеркивается, что финансовая поддержка Tether имеет решающее значение для роста "CityPay.io" на ключевых рынках, таких как Грузия, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан. Цель состоит в том, чтобы выйти на динамично развивающиеся рынки, где использование платежных технологий и криптовалют значительно увеличивается.

Отметим, что "CityPay.io" предоставляет традиционным учреждениям инфраструктуру для приема платежей в криптовалюте и стала первой компанией, получившей финансирование от компании, поддерживаемой стабильными монетами. В настоящее время услугами компании пользуются 400 000 пользователей, а в ходе расширения компания планирует создать более 500 000 пунктов приема криптовалютных платежей.

В свою очередь, компания Tether была основана группой энтузиастов биткоина и ранних последователей, увлеченных идеей упрощения использования фиатных валют в цифровом виде. В 2014 году компания запустила Tether.to, платформу с поддержкой блокчейна, призванную разрушить традиционную финансовую систему, предложив более современный подход к деньгам.