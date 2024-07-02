ЦБ Азербайджана и Швейцарский национальный банк обсудили перспективы сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Швейцарский национальный банк обсудили перспективы сотрудничества

Об этом, как сообщает во вторник Trend, говорится в публикации председателя ЦБА Талеха Кязымова в соцсети Х.

В публикации отмечается, что была проведена двусторонняя встреча с председателем Совета управляющих Швейцарского национального банка Томасом Джорданом.

"В ходе встречи мы обсудили текущую ситуацию и перспективы сотрудничества между центральными банками двух стран", - написал Талех Кязымов.

Кязымов подчеркнул значительный вклад Джордана в укрепление сотрудничества между институтами, а также развитие прочных партнерских отношений между странами-конститунтами Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Отметим, что в настоящее время делегация Центрального банка Азербайджана находится в Таджикистане и уже провела встречу с руководством Национального банка Таджикистана.

Во время встречи стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества, подтвержденное подписанием меморандумов о сотрудничестве.

Главы банков также обменялись мнениями о расширении сотрудничества в банковской сфере и выразили готовность прилагать все усилия для достижения нового качественного уровня взаимодействия.

Было отмечено, что создание благоприятных условий для открытия банков либо представительств банков Азербайджана, расширение корреспондентских отношений между коммерческими банками двух стран, обмен опытом в сфере банковского надзора и страхования, развитие рынка капитала и реализация международных стандартов финансовой отчетности являются очередными задачами двусторонних отношений.

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