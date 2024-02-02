Bloomberg NEF призывает ускорить инвестирование водородных проектов

БАКУ /Trend/ - Инвестиции в производство и использование "зеленого водорода" в мире к 2050 году должны составить 3,4 триллиона долларов, чтобы достичь нулевого уровня эмиссии парниковых газов, отмечено в исследовании Bloomberg NEF "Energy Transition Investment Trends 2024", сообщает в пятницу Trend.

В 2023 году во все проекты в мире, связанные с водородом (сталелитейная отрасль, транспорт, производство удобрений, ВИЭ) было суммарно вложено 30 миллиардов долларов, а непосредственно в производство "зеленого водорода" - 10 миллиардов долларов (втрое больше показателя 2022 года).

"То есть 2023 год внес лишь 0,3 процента от целей, которых надо достичь по "зеленому водороду" к 2050 году. Следует ускорить реализацию водородных проектов как важной составляющей энергетического перехода", - считают эксперты Bloomberg NEF.