Компания Azercell наградила стипендией еще 25 студентов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Стали известны победители стипендиальной программы 2017 года, объявленной лидером рынка мобильной связи компанией Azercell Telecom. В программе, где было принято свыше 1200 заявок, были отобраны 25 студентов, получив почетное звание стипендиата Azercell. Стипендиальная программа, в которой победили студенты, обучающиеся в Бакинском Государственном Университете, Азербайджанском Государственном Экономическом Университете, Бакинском Инженерном Университете, Мингячевирском Государственном Университете, Университете АДА, Нахчыванском Государственном Университете, Гянджинском Государственном Университете, Азербайджанском Государственном Аграрном Университете и Азербайджанском Техническом Университете, была объявлена 15 сентября. Молодежь, желающая стать профессионалом в своей области и создать основу для дальнейшей карьеры, получила возможность подключиться к стипендиальной программе. Цель программы заключается в проявлении особой заботы в отношении способных студентов, добивающихся успехов в учебе, оказании поддержки молодежи с высоким потенциалом в дальнейшем формировании их профессиональных компетенций. Способные студенты, принятые в программу, будут получать стипендию, установленную компанией, до конца текущего учебного периода. Помимо этого, данным студентам будут созданы все условия для развития их карьеры. Так, они получат возможность расширить свои знания в области телекоммуникаций, принять участие в корпоративных мероприятиях и социальной деятельности компании, а также в разных тренингах и пройти стажировку в компании.

Таким образом, из 25 студентов получивших звание стипендиата Azercell в 2017-ом году 7 человек являются студентами региональных учебных заведений, 9 бакинских высших учебных заведений и 9 студентами группы SABAH.

Церемония награждения состоялась 9 января в головном офисе компании Azercell. Президент Azercell Вахид Мурсалиеви руководитель исполнительного комитета группы SABAH Шахин Сеидзаде поздравили победителей и вручили им сертификаты и подарки.

Компания Azercell представляет студенческую стипендиальную программу каждый учебный год, начиная с 2008 года. До настоящего времени свыше 150 студентов, обучающихся в разных университетах Азербайджана, были удостоены звания почетного стипендиата компании.

ООО Azercell - лидер в области мобильно-коммуникационной индустрии Азербайджана и компания с наибольшим уровнем капитализации в ненефтяном секторе - была учреждено в 1996 году. Сеть Azercell, доля которой составляет 48 процентов на рынке мобильной коммуникации страны, охватывает 80 процентов территории и 99,8 процента населения республики. На сегодняшний день 4,5 миллиона человек выбирают услуги Azercell.

Ряд инновационных технологий и концепций впервые были введены в Азербайджане именно компанией Azercell: технология GSM, система предварительного платежа, круглосуточный call-центр, онлайн-обслуживание клиентов, GPRS/EDGE, M2M, мобильный банк, офисы Azercell Ekspres, оказывающие три услуги в одном пункте, мобильная электронная услуга Asan Imza и т.д. В 2012 году компания Azercell представила в стране первую услугу LTE четвертого поколения.

По результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследование качества мобильной сети, а также согласно результатам международных систем, таких как Opensignal и Testmy.net, занимающихся измерением сетевого качества радиосигналов, сети Azercell по многим параметрам продемонстрировали наивысшие показатели среди мобильных операторов Азербайджана.

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