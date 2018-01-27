Интерес к мини-беспилотнику азербайджанской разработки возрастает

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские инженеры разработали мини-беспилотный летательный аппарат – "Dronee", сообщил Trend руководитель проекта Тамлейха Пириев.

По словам Пириева, при весе в 600 граммов беспилотник способен нести полезный груз в 180 граммов. Продолжительность полета аппарата достигает 60 минут, а максимальная скорость 12 метров в секунду.

"Сегодня к этому проекту проявляют интерес во Франции, Австралии, США, Канаде, Китае и в странах Африки. Мы планируем развить дистрибьюторскую сеть, и ведем переговоры с заинтересованными сторонами. Проект реализуется в Эстонии, и нам удалось его коммерциализировать", - сказал Пириев.

Коммерческие продажи развернуты посредством корпоративного ресурса. Беспилотник реализуется по цене в 1990 евро.

Беспилотник "Dronee" можно сконфигурировать по целевой эксплуатации, установив на него мультиспектральную камеру, термальную камеру, погодный сенсор и так далее.

Аппарат предназначен для использования в гражданских целях и может быть использован для съемок местности. Управлять им можно при помощи планшетного компьютера, работающего под управлением операционной системы iOS.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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