Китайский космический модуль "Тяньгун-1" вскоре сгорит в атмосфере Земли

Китайский космический модуль "Тяньгун-1" ("Небесный дворец-1") в ближайшее время сгорит в атмосфере Земли, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Канцелярию программы пилотируемых космических полетов Китая.

Как сообщается, по состоянию на 25 марта "Тяньгун-1" летал по орбите на среднем расстоянии 216,2 километра от поверхности Земли, модуль цел и вскоре сгорит в атмосфере Земли.

Как прогнозируется, модуль "Тяньгун-1" войдет в атмосферу в период между 31 марта и четвертое апреля.

"Тяньгун-1" является целевым модулем, предназначенным для отработки технологий сближения и стыковки космических аппаратов. Он был запущен 29 сентября 2011 года, проектный срок его службы - два года.

С модулем "Тяньгун-1" успешно состыковались китайские космические корабли "Шэньчжоу-8", "Шэньчжоу-9" и "Шэньчжоу-10". Модуль также выполнил целый ряд космических научных и прикладных задач, внеся важный вклад в развитие пилотируемой космонавтики Китая.

16 марта 2016 года "Тяньгун-1" официально прекратил предоставление услуг, завершив свою историческую миссию, и начал снижаться.

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