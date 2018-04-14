Произошли изменения в правлении платежной системы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Произошли изменения в правлении компании Goldenpay (платежная система Азербайджана), сообщили Trend в субботу в компании.

Занимавший ранее должность председателя правления компании Фарид Исмаилзаде стал членом наблюдательного совета и будет отныне принимать активное участие в вопросах стратегического управления и развития компании. Также правление покинул Эльвин Мирзоев.

На должность председателя правления назначена Наина Мехдиева, которая обладает 11-летним опытом работы в компании и ранее занимала должность первого заместителя председателя правления Goldenpay и отвечала за ее операционную деятельность.

В правление компании также назначена Тугба Уджар, которая обладает опытом работы в ведущих компаниях США и Турции. Уджар занимала ранее ведущие позиции в области маркетинга в компаниях Turk Telecom, TTNET и т.д. Она, как член правления Goldenpay, будет ответственна за развитие продуктовой линейки и маркетинга компании.

Назначенный в правление Goldenpay Махаммадия Абдурахимов будет отвечать за технические работы в компании.

Структурные изменения в Goldenpay нацелены на усиление позиции и достижение новых целей на рынке.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @h_veliyev

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