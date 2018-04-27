Сервис Call Signature стал доступен в сетях всех мобильных операторов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Операторы мобильной связи Азербайджана ООО Azerfon (торговая марка Nar) и Bakcell запустили сервис «Подписанный звонок» (Call Signature), сообщил Trend источник на телекоммуникационном рынке страны.

Услуга позволяет подписаться при каждом звонке, а вызываемый абонент сможет видеть не только номер, но и подпись, которую пользователь выбрал для себя. При этом подпись звонящего может отображаться на экране мобильного телефона, даже если номер не прописан в телефонной книге.

Впервые сервис был доступен для абонентов сети Azercell. Запуск Call Signature в сетях всех трех операторов сделал возможным пользоваться услугой не только при внутрисетевых звонках, но и при межоператорских звонках.

Для использования сервиса необходимо отправить SMS на короткий номер "5111". Для того чтобы показать подпись, вначале вызываемого номера следует набрать префикс *5*, а далее номер вызываемого абонента (*5*050xxx-xx-xx). Тарифы на услугу определяется каждым оператором отдельно.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.