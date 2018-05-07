В Узбекистане создан центр высоких технологий

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане при Министерстве инновационного развития создан Учебно-экспериментальный центр высоких технологий, сообщает пресс-служба посольства республики в Кыргызстане.

«Центр будет заниматься проведением фундаментальных, прикладных научных исследований и осуществлением инновационных разработок в области передовых технологий», – говорится в сообщении.

Согласно информации, специалисты государственного предприятия займутся выполнением целевых научно-технических и инновационных программ, а также содействием в создании опытно-исследовательских структур на производственных предприятиях. Все программы будут выполняться на уровне мировых стандартов.

Новый центр уделит особое внимание созданию необходимых условий для сотрудничества с исследователями и учеными, обеспечению интеграции науки, производства и образования.

Среди основных целей – разработка передовых технологий в различных сферах науки, участие в моделировании, макетировании и изготовлении образцов для новых продуктов.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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