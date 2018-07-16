Еще один банк в Азербайджане тестирует сервис мобильной е-подписи

16 июля 2018 08:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ОАО NIKOIL Bank приступило к тестам услуги мобильной электронной подписи, сказал Trend источник на IT-рынке страны.

По словам источника, проект реализуется совместно с национальным центром сертификационных услуг, и по предварительным данным мобильная е-подпись будет доступна клиентам банка к концу года.

В настоящее время сервис мобильной е-подписи продвигается ОАО Kapital Bank, который также реализован совместно с национальным центром сертификационных услуг. Клиентам банка услуга предлагается бесплатно.

Преимуществом мобильной е-подписи является оптимизация предлагаемых клиентам услуг банка, упрощение текущих процедур, ускорение процесса обработки клиентских запросов, расширение возможностей цифрового банкинга и т.д. Кроме того, заверение документов в электронной форме позволит банку сократить использования бумажных носителей.

Клиенты смогут получить сертификат мобильной е-подписи, обратившись в Насиминский филиал банка. После оформления сертификата на указанный клиентом мобильный номер поступит SMS-сообщение с PIN-кодом, который он сможет использовать в течение последующих трех лет. Важным составляющим сертификата мобильной е-подписи является то, что она не привязана к SIM-картам операторов.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @h_veliyev

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