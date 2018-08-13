"Узбектелеком" в очередной раз снизил тарифы на интернет

БАКУ /Trend/ - Узбекский государственный интернет-провайдер АК "Узбектелеком" снизил цену интернет-канала для операторов мобильной и фиксированной связи, а также провайдеров Узбекистана с 176 682 сумов до 169 065 сумов за 1 мегабит в секунду без ограничений по трафику, сообщили в узбекской компании.

Соответствующее решение, согласно информации, было принято временным исполняющим обязанности генерального директора "Узбектелеком" Шухратом Кадировым.

Отметим, что это уже второе снижение тарифов за два месяца 2018 года.

Так, с 10 июля 2018 года стоимость тарифа на интернет-канал для операторов и провайдеров, подключенных на Международном центре пакетной коммутации, снизилась с 244 958 сумов до 176 682 сумов за 1 мегабит в секунду.

Компания также снизила и установила единый тариф на интернет-канал независимо от его ёмкости и региона подключения для операторов и провайдеров Узбекистана, подключенных через сеть телекоммуникаций Центра эксплуатации транспортной магистральной сети АК "Узбектелеком".

Ранее тариф составлял от 309 550 сумов до 410 000 сумов за 1 мегабит в секунду в зависимости от региона подключения и ёмкости канала. С 12 июля стоимость составляет 265 000 сумов за 1 мегабит в секунду независимо от региона и ёмкости канала.

В начале июля 2018 года бывший директор компании Фарход Розиев в рамках неформальной встречи с участниками рынка в коворкинг центре GroundZero сообщил, что "Узбектелеком" планирует предложить операторам и провайдерам франчайзинговую модель партнерства для развития широкополосного доступа в интернет. Также планировалось пересмотреть тарифы и разработать единый регламент по аренде инфраструктуры компании, полностью пересмотреть политику предоставления в аренду портов широкополосного доступа в интернет.

Напомним, что к июлю 2018 года пропускная способность внешнего интернет-канала Узбекистана достигла 140,034 гигабит в секунду, что в полтора раза больше показателя в начале 2018 года.

Ранее генеральный директор "Узбектелеком" Фарход Розиев заявил, что Узбекистан увеличит пропускную способность внешнего интернет канала до конца 2018 года до 1,2 тысячи гигабит в секунду.

"Мы не обещаем сразу 20−30−50 мегабит в секунду в каждую квартиру. На это потребуется больше времени. Но это будут "настоящие" мегабиты – не на бумаге, а на деле, новые доступные цены, обновленный пакет услуг и максимально упрощенная логика тарифов", – сказал Розиев.

Официальный курс на 13 августа – 7783,05 UZS/USD

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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