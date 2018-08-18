Пользователи сообщили о проблемах в работе Twitter

Пользователи по всему миру сообщают в субботу о проблемах, возникших в работе социальной сети Twitter, следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. Об этом передаёт РИА Новости.

Уточняется, что сбои в работе Twitter начались около 10.41 EDT в пятницу (6.41).

Пользователи сообщают о сбоях в России, США, Бразилии, Аргентине, Великобритании, Франции, Испании, Нидерландах, Японии и других.

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