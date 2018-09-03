Azercell заботится об абонентах с ограниченными физическими фозможностями

3 сентября 2018 22:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания Azercell Telekom, реализовавшая множество социальных проектов по поддержке интеграции и социальной реабилитации лиц с ограниченными физическими возможностями, выступила с очередной благотворительной и инновационной инициативой в этом напралении. Таким образом, в центрах Абонентского Обслуживания Azercell на аппарате Q-matic внедрена специальная кнопка для людей с ограниченными возможностями. Все нуждающиеся в особой заботе абоненты, которые обращаются в офисы Обслуживания, расположенные по адресу ул. Б.Багирова, 2 и ул.Тагиева, 26А, теперь могут воспользоваться этой возможностью. Для сведения отметим, что еще с апреля это нововведение доступно в офисе, расположенном по адресу ул. Б.Багирова, 2, с июня - в офисе, расположенном по адресу ул. Тагиева, 26А, и к настоящему времени были обслуживаны более 100 абонентов с физическими ограничениями. Компания до конца года планирует внедрить эту услугу и в других офисах Абонентского Обслуживания.

Отметим, что в настоящее время около 15 процентов мирового населения составляют люди с физическими ограничениями. В Азербайджане зарегистрировано около 6000 детей-инвалидов, а также 72 000 детей с ограниченными возможностями. Начиная с 2014 года, Azercell оказывает поддержку Азербайджанскому Детскому Параолимпийскому Комитету с целью содействия интеграции детей-инвалидов в общество посредством реабилитации. Также каждый месяц десятки граждан с ограниченными возможностями бесплатно проходят обследование и получают лечение в «Мобильной Глазной» и «Мобильной Стоматологической» Клиниках. Тариф «Ветеран» для участников Великой Отечественной, Афганской и Карабахской войн, разработанный компанией Azercell в 2013 году, дает около 40 000 абонентам возможность воспользоваться льготными услугами связи.

Azercell Telekom как ведущий оператор сотовой связи страны намерен продолжить свои инициативы и проекты в этой области, руководствуясь принципами повышения качества и облегчения жизни людей с помощью технологий в своей стратегии социальной ответственности.

ООО Azercell Telekom, будучи лидером сектора мобильной связи, а также крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Обладая 48 процентов рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80 процента территории страны (за исключением 20 процента оккупированной территорий) и 99,8 процента населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Именно Azercell впервые представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного интернета, создание сети на территории метрополитена, Call-центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, оказывающие три услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи Asan Imza и т.д.

В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – единственная в стране и на пространстве СНГ компания, удостоенная международного золотого сертификата «Investors In People» (Инвесторы в людей).

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