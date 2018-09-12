ITU – Уровень проникновения интернета в Азербайджане достиг 79%

12 сентября 2018 16:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Уровень проникновения интернета среди индивидуальных пользователей в Азербайджане за 2017 год достиг 79 процентов, говорится в исследовании международного телекоммуникационного союза (International Telecommunication Union – ITU) - "State of Broadband Report 2018".

Согласно исследованию аналогичный показатель за 2016 год в Азербайджане был равен 78,2 процентам.

По показателю фиксированного широкополосного интернета на 100 жителей показатель Азербайджана за 2017 год составил 18,4 процента. Годом ранее этот показатель составлял 18,6 процента.

По степени проникновения мобильного широкополосного интернета, показатель страны равен 56,8 процента. За 2016 год данный показатель составлял 57,4 процента.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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