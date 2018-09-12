Apple представила новое поколение Apple Watch

12 сентября 2018 23:33 (UTC+04:00)

Компания Apple представила в среду новую модель своих наручных часов Apple Watch, которые будут следить за сердцебиением владельца и смогут вызвать помощь, если он упал и долгое время не поднимается, сообщает РИА Новости.

По словам старшего управляющего директора Apple Джеффа Вилльямса, который рассказал о модели, благодаря датчику на обратной стороне часы могу снимать электроэнцефалограмму. Это займет около 30 секунд. Устройство тут же анализирует ее и в случае отклонений от нормы может предупредить владельца о потенциальной проблеме. Все данные о здоровье зашифрованы и хранятся на устройстве и в облаке.

Вильямс отметил, что функция предупреждения о нарушении сердцебиения была одобрена американским управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

По словам Вилльямса, часы четвертой серии будут оснащены более крупным дисплеем — разница будет около 30% по сравнению с предыдущими моделями.

В новинке будет использован новый чип, который, по словам Вилльямса, в два раза превосходит по скорости предыдущий вариант.


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