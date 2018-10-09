В Азербайджане стартуют официальные продажи iPhone Xs и iPhone Xs Max

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане официальные продажи iPhone Xs и iPhone Xs Max стартуют 19 октября.

12 октября покупатели в Азербайджане могут оформить предзаказ на новые модели iPhone. Старт продаж самых ожидаемых новинок этой осени – iPhone Xs и iPhone Xs Max назначен на пятницу 19 октября.

Начиная с 12 октября у жителей Азербайджана есть уникальная возможность получить высококвалифицированную консультацию, выбрать и заказать официальные модели iPhone Xs и iPhone Xs Max на сайте и в магазинах местного эксперта Apple – сети магазинов Alma Store – единственного в стране партнёра Apple со статусом Apple Premium Reseller. А уже 19 октября мы вместе отпразднуем официальные старт продаж новых моделей iPhone в Азербайджане.

Но на этом хорошие новости не заканчиваются – в магазинах Alma Store можно будет стать счастливым владельцем iPhone Xs и iPhone Xs Max, в течении трех дней (19, 20, 21 октября) оформив беспроцентную рассрочку по BirKart на 18 месяцев.

Напомним что, Alma Store – это центр компетенций Apple в Азербайджане, куда вы всегда можете прийти с любым вопросом и получить грамотную консультацию по любому продукту. Магазин предлагает полный ассортимент компьютеров Mac, смартфонов iPhone, планшетов iPad и плееров iPod, а также весь ряд аксессуаров и программного обеспечения.

Более подробную информацию вы можете получить на сайте almastore.az и в наших магазинах, которые расположены по адресам:

ТЦ "Парк Бульвар", 3-ий этаж

Тел: (+994 12) 598 73 21

Моб: (+994 50) 766 00 30

ТЦ "Порт Баку", 1-ый этаж

Тел: (+994 12) 464 04 34

Моб: (+994 50) 776 00 15

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