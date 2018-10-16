Азербайджан нацелен на проведение космических исследований

16 октября 2018 16:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Приоритетным направлением деятельности ОАО «Азеркосмос» в будущем является проведение космических исследований, сказал во вторник на мероприятии организованном по случаю награждения победителей конкурса CanSat Azərbaycan, председатель ОАО Рашад Набиев.

По словам Набиева, основной целью ОАО с момента его создания, является возврат вложенных инвестиций и выплата дивидендов.

«В наши обязанности вменено решение ряда задач, среди которых самым важным является проведение в будущем космических исследований, разработка высокотехнологичных продуктов и подготовка профессиональных отраслевых кадров. С этой точки зрения, конкурс Cansat Azerbaijan играет особо важную роль», - сказал Набиев.

По словам Набиева, студенты за весь период проведения конкурса смогли освоить навыки создания спутниковых платформ, полезной нагрузки спутника, программировать задания, получили подробные теоретические и практические знания.

«Они смогли доказать, что умеют работать в команде и принимать правильные решения в критической ситуации. Именно этим качествам сегодня уделяют внимание работодатели, которых наряду с техническими знаниями студентов, интересует также то, насколько быстро они могут обучаться и осваивать новые направления», - сказал Набиев.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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