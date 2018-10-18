«AzerTelecom» приняла участие в международной выставке в Туркменистане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - «AzerTelecom», магистральный (backbone) интернет-провайдер, связывающий Азербайджан с международной интернет сетью, принял участие на 11-й Международной выставке телекоммуникаций и информационных технологий «Turkmentel 2018», которая состоялась 10-12 октября текущего года в столице Туркменистана Ашхабаде.

Как сообщил главный исполнительный директор компании «AzerTelecom» Фуад Аллахвердиев, целью участия компании в выставке было представить телекоммуникационные услуги местным и международным участникам в Туркменистане, ознакомиться с технологическими новшествами, а также расширить международные отношения компании.

В ходе выставки Фуад Аллахвердиев встретился с посетившим стенд компании министром транспорта, коммуникаций и высоких технологий Азербайджана Рамином Гулузаде, министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константином Носковым, заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана по вопросам транспорта и связи Маметханом Чакиевым, министром связи Байрамгелди Овезовым и другими гостями, и дал информацию о компании «AzerTelecom», предоставляемых ею услугах и перспективных проектах.

«В ходе выставки мы обменялись идеями с руководителями и представителями различных местных и иностранных компаний, обсудили будущие направления сотрудничества. Участие на выставке «Turkmentel 2018» было выгодно для понимания направления развития телекоммуникаций и высоких технологий в Центральной Азии, создания новых партнерских отношений и обсуждения потенциальных проектов», - отметил главный исполнительный директор.

Также в рамках выставки детальные интервью об услугах компании «AzerTelecom» и ее участии на выставке были предоставлены различным телеканалам и газетам Туркменистана.

На 11-ой выставке «Turkmentel 2018» всемирно известные компании, такие как Sony, Huawei, Samsung, Nokia, Space Systems International Monaco, Türksat, Airbus, Iskratel, Thales, Lenovo, Rostelecom, Polar Power, и Gospel также представили свои услуги и продукты.

Отметим, что «AzerTelecom» является динамично развивающимся телекоммуникационным оператором Азербайджана. Компания была основана в 2008 году, а ее основным акционером является Bakcell - первый оператор мобильной связи в Азербайджане. Компания предоставляет такие услуги, как оптовый интернет, услуги по выделенным линиям, передача данных в сетях мобильной и фиксированной связи, международный транзит, SIP-телефония, FTTx (оптическое волокно до точки х), услуги Дата Центра, VPN (виртуальная частная сеть), услуги VSAT, Корпоративная сеть, Выделенная линия через GSM, Услуги backbone, услуга VoIP, защита от DDOS атак и т.д.

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