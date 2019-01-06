Азербайджан и страны СНГ обсуждают переход мобильной связи на новую частоту (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и другие страны СНГ приступили к переговорам по освобождению частотного спектра 694–790 МГц под нужды мобильной связи, сказал в интервью Trend директор Бюро радиосвязи Международном союза электросвязи (ITU) Франсуа Ранси.

"Азербайджан должен иметь соглашение с соседями, чтобы использовать полосу частот 694–790 МГц. Обсуждения в этом направлении уже начались. Мы провели несколько встреч. Страны СНГ недавно согласились начать переговоры по поводу использования 694-790 МГц для мобильной связи", - сказал он.

Комментируя вопрос, есть ли у ITU правовые механизмы для решения конфликтных вопросов, связанных с внедрением телевещания, Ранси отметил, что ITU может только координировать встречи между заинтересованными сторонами: "ITU может предлагать решения, но не принуждать к действию".

Директор Бюро радиосвязи также добавил, что Азербайджан является очень активной страной в ITU и деятельность страны в союзе высоко оценивается.

Отметим, что в настоящее время для мобильной связи в Азербайджане используется более высокий частотный спектр. В частности, сети 2G/GSM работают на частоте 900 и 1800 МГц, 3G находится на частоте 2100 МГц, а 4G/LTE - на частоте 1800 МГц.

ITU является специализированным учреждением ООН в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Союз распределяет радиочастотный спектр и спутниковые орбиты в глобальном масштабе, разрабатывает технические стандарты, обеспечивающие возможность эффективного объединения сетей и технологий, и стремится улучшить доступ к ИКТ для развивающихся сообществ всего мира.

(Авторы: Сара Исрафилбекова, Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS, @h_veliyev

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