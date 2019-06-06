В Азербайджане растет число владельцев е-подписи

6 июня 2019 20:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-марте 2019 года национальным центром сертификации было выдано 9 832 сертификата электронной подписи.

Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении Информационного вычислительного центра при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Из общего числа выданных сертификатов е-подписи свыше 6 776 было выдано государственным структурам, 1 920 юридическим лицам и 246 физическим лицам.

Общее число сертификатов электронной подписи, с момента начала их выдачи по состоянию на первое апреля 2019 года составило 176 724 (по государственным структурам ­– 98 044 единиц, физическим лицам – 35 200 единиц, юридическим лицам – 43 480 единиц).

Кроме того, продолжает расти число операций, осуществленных при помощи е-подписи. На сегодняшний день общее число проведенных госструктурами операций аутентификации с использованием е-подписи превысило 35,93 миллиона раз, юридическими и физическими лицами – более 10,2 миллиона раз. Общее же число проведенных операций с момента запуска системы превысило 46,1 миллиона раз.

Е-подпись упрощает доступ граждан к электронным услугам госучреждений, которые доступны на портале "Электронное правительство" (e-gov.az). В портал интегрировано 450 е-услуг.

Отметим, что стоимость е-подписи с трехгодичным периодом ее использования для граждан Азербайджана составляет 18 манатов. Кроме того, для физических и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность стоимость е-подписи, - 36 и 72 маната соответственно, а для сотрудников госучреждений - 58 манатов.

(Автор: Азад Гасанли)
Твиттер: @AzadHasanli

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