Samsung выступило с официальным заявлением

10 октября 2019 11:49 (UTC+04:00)

24 Сентября была распространена новость об обращении ООО "Азерпочт" при Министерстве Транспорта, Связи и Высоких технологий к гражданам страны.

Указывалось, ООО "Азерпочт", предупредил жителей Азербайджана о том, что в последнее время от имени ведомства гражданам поступают фальшивые сообщения с логотипом ООО "Азерпочт". В тексте письма гарантировался приз - Samsung Galaxy 10, после ввода данных банковской карточки. Таким образом, с банковских счетов обманутых граждан снимаются средства.

В свою очередь, официальное представительство Samsung в Азербайджане, выступило с заявлением по данному вопросу и отметило, что данное сообщение не имеет никакого отношения к компании: «Вся официальная продукция Samsung доступна к продаже только в специальных торговых центрах и в магазинах партнеров компании, компания не предоставляет продукцию взамен какой-либо личной информации, а все новости об акциях доступны широкой общественности на сайтах и социальных страницах партнеров компании и в СМИ

Дорогие граждане, хотим еще раз донести до вашего внимания, что данные сообщения не имеют никакого отношения к Samsung, будьте бдительны. А если ваш браузер перенаправляет вас на посторонние сайты, вся информация на последних не соответствует действительности и является плодом вредоносных программ».

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