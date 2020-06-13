В Азербайджане наблюдается резкий рост потребления интернет-трафика - Ассоциация кабельных операторов

БАКУ/Trend/ - Примерно в три раза увеличился объем потребляемого интернет-трафика в Баку и других крупных городах страны в период 6-7 июня, когда был примерен жесткий режим карантина в рамках борьбы с COVID-19, сообщил Trend исполнительный директор Ассоциации кабельных операторов Азербайджана Али Алиев.

По его словам, как стало известно от интернет-провайдеров, резкий рост потребления обусловлен жестким режимом карантина, в рамках которого все население в крупных городах находилось в условиях самоизоляции и максимально использовало сеть интернет.

"По предварительным оценкам, в среднем интернет-трафик вырос из расчета средней месячной величины в 300 гигабайтов, тогда как до введения карантина каждое подключенное домохозяйство использовало в среднем 100 гигабайтов. По некоторым оценкам, 6-7 июня в Азербайджане был поставлен абсолютный рекорд по ежедневному потреблению интернет-трафика. Время пользования интернетом выросло до 10 часов, тогда как средний пользователь до карантина "сидел" в интернете по 3-4 часа", - сказал он.

По его словам, примечательно, что во время карантина в апреле и мае потребление интернета-трафика выросло примерно в два раза из расчета ежемесячного потребления до 200 гигабайтов. Многие перешли на удаленный режим работы из дома, а также дистанционное обучение. Ну и конечно вырос трафик посещения развлекательных платформ.

"Несмотря на то, что в среднем потребление трафика в стране выросло на 25-30 процентов, трафик провайдеров, представляющих услуги домохозяйствам, вырос в несколько раз за счет миграции пользователей корпоративного интернета. Резкий рост пользования сетью интернет привел у определенной группы пользователей к ограничению скорости, так как средний объем трафика не был рассчитан на такие большие нагрузки. Несмотря на недовольство пользователей низкой скоростью интернета, надо признать, что провайдеры ориентируются на среднее количество существующих и ожидаемых пользователей, а также среднемесячные объемы потребления при закупке интернет-трафика", - отметил Алиев.

Следует отметить, что даже при формировании интернет-пакетов для пользователей в формате "без ограничений трафика" провайдеры учитывают среднемесячное потребление интернета домохозяйствами в Азербайджане в размере около 120 гигабайтов. Примерно такой объем трафика потребляет семья из расчета 4-5 электронных устройств и 3-4 часов ежедневного потребления видео-трафика.

Рост потребления вышеуказанного объема наносит существенный экономический урон провайдерам, которым приходится переплачивать операторам магистральных сетей, то есть "оптовикам", у которых провайдеры покупают интернет-трафик.

Как сообщил представитель ассоциации кабельных операторов Азербайджана, в прошедшие выходные дни азербайджанские провайдеры приложили все усилия для обеспечения своих пользователей качественным интернетом. Были мобилизованы все ресурсы для обеспечения населения доступом к интернету, который для многих является приоритетным при получении контента, информации, обучения и т.д.

"Население должно понимать причины понижения скорости 6-7 июня, когда практически все пользователи интернета массово и в несколько раз больше потребляли трафик. В результате этого сети были серьезно загружены.

Call-центры операторов работали в усиленном режиме, информируя пользователей о наличии проблемы, и давали советы по "проводному" подключению к модему, так как сети Wi-Fi из-за помех могут серьезно снизить скорость доступа в интернет", - сказал представитель ассоциации.

Действительно, многие жалуются на снижение скорости интернета при доступе через Wi-Fi. Такая проблема существует и связана она с ростом пользователей с Wi-Fi-роутерами на ограниченной территории, что приводит к созданию помех в частотах соседями. По некоторым оценкам, скорость при таких помехах может снизиться в 3-4 раза, а то и больше. Оптимальным решением является проводное подключение компьютера к модему, что гарантированно дает существенное повышение скорости. К примеру, если через Wi-Fi скорость была около 20 Mbps, то "проводное" подключение обеспечит выше 40 Mbps.

Если допустить, что режим жесткого карантина может быть применен и в будущем, то рекомендуем всем интернет-пользователям приобрести кабели, чтобы обеспечить себе приемлемый уровень доступа в интернет. Каждый модем имеет несколько разъемов для такого "проводного" подключения, поэтому в среднем пользователи смогут к ним подключить до 4-5 устройств (компьютеров, ноутбуков, игровых консолей и Smart-телевизоров)", - подытожил Али Алиев.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter:@IsmailovaNargis