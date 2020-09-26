Азербайджанская компания Bestcomp Group стала партнером первого уровня корпорации CISCO

БАКУ /Trend/ - Компания Bestcomp Group и корпорация CISCO заключили соглашение о прямом сотрудничестве.

Об этом сообщает Trend в субботу со ссылкой на компанию.

Согласно данным, по условиям соглашения, компания Bestcomp Group получила статус партнера первого уровня (Tier 1) корпорации CISCO. Bestcomp Group является единственной компанией в Азербайджане, обладающей таким уровнем партнерства с CISCO.

“Это очень радостное для нас событие является большим успехом для азербайджанской компании. За последние годы наша компания добилась больших успехов в области проектирования и реализации решений по дата-центрам, информационной безопасности и телекоммуникациям. Мы являемся одной из трех компаний, обладающих статусом “CISCO Master Security Specialization” на территории СНГ", - отметил генеральный директор компании Фарид Гасанов.

По его словам, Bestcomp Group была удостоена награды “Azerbaijan Enterprise Partner of the Year” на прошедшем в 2019-м году в Лас-Вегасе, США, мероприятии “CISCO Partner Summit” при участии более 4000 представителей различных ИТ-компаний со всего мира.

"Хочу отметить, что наши показатели сотрудничества с CISCO стали еще более впечатляющими в 2020-м году, тем самым усилив наш лидерский статус в этой области на азербайджанском рынке. В Bestcomp Group работает большое количество талантливых специалистов, обладающих сертификатами в области безопасности CISCO – CCIE, CCNP, CCDA, CCNA, ASAAM, управления проектами – PRINCE 2, а также имеющие более 500 сертификатов от ведущих ИТ-компаний мира. Именно благодаря нашим уважаемым заказчикам и высококвалифицированным специалистам мы смогли достичь таких высот», - подчеркнул Гасанов.

Поздравляя компанию Bestcomp Group с последними достижениями, менеджер корпорации CISCO по работе с партнёрами в странах СНГ Сергей Кравчук отметил, что Bestcomp Group реализует много достойных и серьёзных проектов, и статус “CISCO Master Security Specialization” является отличительной чертой компании Bestcomp Group на рынке, доказывая высокий уровень квалификации компании в области решений по информационной безопасности. Это достижение высоко оценивается корпорацией CISCO.

Отметим, что компания Bestcomp Group является ведущей ИТ-компанией Азербайджана, осуществляющей активную деятельность на международном рынке. Новое достижение подтверждает исключительную квалификацию Bestcomp Group и позволяет проводить аудит, проектировать, внедрять и реализовывать самые сложные задачи в области дата-центров, телекоммуникационных решений и кибер-безопасности, применяя различные технологии CISCO в странах СНГ и Азии.

(Автор: Фидан Бабаева)

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