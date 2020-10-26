В городе Дашогуз Туркменистана ведутся работы по телефонизации новостроек

ИКТ 26 октября 2020 12:56 (UTC+04:00)
В городе Дашогуз Туркменистана ведутся работы по телефонизации новостроек
Легко переносящая коронавирус молодежь может стать разносчиком инфекции - TƏBİB
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Коллектив компании 4S перечислил 25 000 манатов Азербайджанской армии (ФОТО)
Коллектив компании 4S перечислил 25 000 манатов Азербайджанской армии (ФОТО)
Азербайджанский военнослужащий Дмитрий Солнцев похоронен во второй Аллее шехидов (ФОТО)
Азербайджанский военнослужащий Дмитрий Солнцев похоронен во второй Аллее шехидов (ФОТО)
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