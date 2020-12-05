В Азербайджане выпущена новая почтовая марка

БАКУ/Trend/ - Соответствующим распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева 2020 год был объявлен «Годом волонтеров».

Как сообщили Trend Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, с целью вклада в «Год волонтеров», ООО "Азермарка" по инициативе Общественного объединения «Региональное развитие» (ООРР) выпустило в обращение соответствующую почтовую марку.

"На почтовой марке изображены три человеческих силуэта, держащихся за руки на фоне ясного неба, что символизирует единство, солидарность и взаимопомощь между людьми. А промежутки между человеческими фигурами образует силуэт голубя, который с древних времен считается символом мира, заботы и доброты", - говорится в сообщении ведомстсва.

В минсвязи подчеркнули, что почтовая марка выпущена тиражом в семь тысяч экземпляров.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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