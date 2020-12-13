В Азербайджане сократилось количество запросов, связанных с компьютерной безопасностью

БАКУ /Trend/ - В ноябре 2020 года в Азербайджане число запросов, связанных с компьютерной безопасностью, по сравнению с предыдущим месяцем сократилось почти на 26,7 процента и составило 414.

Об этом говорится в отчете команды реагирования на компьютерные инциденты (CERT) при Государственном агентстве специальной связи и информационной безопасности Особой службы государственной охраны Азербайджана, сообщает Trend.

Согласно информации, в ноябре было рассмотрено и удовлетворено 98,3 процента от общего числа запросов. За отчетный период на основе проведенного аудита по информационной безопасности командой реагирования на компьютерные инциденты было подготовлено и направлено в соответствующие структуры 26 отчетов, что в два раза больше показателя за октябрь.

Согласно данным CERT, в азербайджанском сегменте интернета за прошлый месяц были зарегистрированы пять доменов и 17 субдоменов.

Общее число запросов, связанных с компьютерной безопасностью, за январь-ноябрь 2020 года составило 4710, из которых были рассмотрены и удовлетворены 97,3 процента. За указанный период на основании проведенного аудита по информационной безопасности были подготовлены и направлены в соответствующие структуры 292 отчета.

В январе-ноябре в азербайджанском сегменте интернета были зарегистрированы 44 домена и 136 субдоменов, которые обычно используются организациями для создания уникальных имен сайтов для своих подразделений или сервисов.

Напомним, что по итогам 2019 года в Азербайджане число запросов, связанных с компьютерной безопасностью, по сравнению с предыдущим годом повысилось почти на 21 процент и составило 4447. Согласно данным CERT, в азербайджанском сегменте интернета за 2019 год были зарегистрированы 45 доменов и 107 субдоменов.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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