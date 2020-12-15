В Нахчыване отмечен спрос на информационные и коммуникационные услуги

БАКУ/Trend/ - По состоянию на первое января 2020 года количество основных телефонных аппаратов в Нахчыванской Автономной Республике (АР) достигло 73,137 тысяч, что больше на 1,55 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике АР, в результате улучшения материального благосостояния населения и условий, созданных в сфере информационных технологий, с первого января 2020 года в домашних хозяйствах, предприятиях и организациях Нахчыванской Автономной АР насчитывалось около 132,4 тысяч компьютеров, что на 1,66 процента больше показателя аналогичного периода 2019 года.

В 2019 году количество компьютерных пользователей составило 352,6 тысячи человек, а количество пользователей интернета с учетом мобильных телефонов - 391,5 тысяча человек, что по сравнению с 2010 годом демонстрирует увеличение в два раза.

"Быстрое развитие информационно-коммуникационных технологий в АР создало основу для динамического роста стоимости услуг в этой сфере. Так, стоимость информационных и коммуникационных услуг за январь-октябрь 2020 года составила 47,323 миллионов манатов, что на 4,25 процента больше показателя за соответствующий период 2019 года", - говорится в сообщении ведомства.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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