Сотрудничество между BP и Международным банком Азербайджана является частью стратегии развития ИКТ-сектора

БАКУ /Trend/ - Благодаря совместному сотрудничеству ВР и Международного банка Азербайджана (МБА) в рамках проекта IBA Tech Academy наше общество значительно преуспеет в сфере образования, сказал председатель правления МБА Аббас Ибрагимов в ходе онлайн-мероприятия IBA Tech Academy, сообщает в четверг Trend.

По словам советника председателя правления МБА Заура Алакбарова, данный проект разработан для поддержки обучения нового поколения специалистов по цифровым технологиям в стране и является частью обязательства BP и ее партнеров по развитию инноваций в Азербайджане. В рамках этого проекта BP со своими партнерами финансировало обучение двухсот студентов Азербайджана.

"Мы считаем, что увеличение потенциала рабочей силы в области цифровых технологий является прямым вкладом в социально-экономическое развитие страны, а также повышает эффективность общественных услуг. На фоне быстрых изменений в мире растет спрос на профессионалов в области технологий, способных работать с новыми технологиями. Мы приветствуем инициативу Международного банка Азербайджана, которая способствует плавному переходу страны к технологиям будущего. Мы поддерживаем подготовку нового поколения, технологически компетентных, знающих и квалифицированных специалистов", - подчеркнул вице-президент BP по коммуникациям, международным отношениям и стратегии Бахтияр Асланбейли.

Как сказал на мероприятии Заур Алакбаров, большинство выпускников при поддержке BP и ее партнеров обеспечиваются рабочими местами. В рамках последних трех подобных проектов порядка 70 процентов окончивших обучение студентов были обеспечены рабочими местами примерно в 40 компаниях нашей страны.

Он добавил, что данный проект является частью стратегии развития ИКТ-сектора Азербайджана.

«Развитие инноваций является неотъемлемой частью всех структур бизнеса, поэтому мы стараемся содействовать госпрограммам в развитии подобных секторов и предоставлении возможности будущему поколению стать специалистами этих отраслей», - сказал Алакбаров.

Отметим, что проект стоимостью 400 тысяч манатов будет реализован в течение 12 месяцев.

Напомним, что за последние 27 лет BP и ее партнеры поддержали большое количество крупных социальных инвестиционных проектов. Эти проекты включают в себя образовательные программы, создание навыков и способностей в местных сообществах, улучшение доступа сообществ к социальной инфраструктуре, обеспечение доступа к финансам, поддержку местных предприятий посредством обучения, поддержку развития культурного наследия и спорта, а также техническую помощб правительственным учреждениям.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev