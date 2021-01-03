В Грузии подешевеет мобильный интернет для школьников и педагов на дистанционке

ИКТ 3 января 2021 17:41 (UTC+04:00)
В Грузии подешевеет мобильный интернет для школьников и педагов на дистанционке

До окончания дистанционного обучения в Грузии мобильный интернет для школьников и педагогов будет доступен по сниженным тарифам. Соответствующее решение на заседании 31 декабря приняла Национальная комиссия по коммуникациям Грузии (GNCC). Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, сообщает грузинская служба Радио Свобода.

Решение было принято на основании заявления, направленного GNCC операторами Magti, Geocell (Silknet) и Beeline (Vion Georgia). Оно касается учебного года 2020-2021. Как известно, из-за пандемии коронавируса все школы в Грузии переведены на дистанционку.

Согласно постановлению GNCC, теперь компании могут предложить учащимся и учителям пакет интернета 20 ГБ на 30 дней всего за 10 лари. Сейчас такой пакет для абонентов Magti и Geocell обходится в 30 лари. У Beeline нет аналогичного предложения, но 10 ГБ (с безлимитным ночным интернетом) стоит 17 лари.

С целью установления льготных тарифов, оператором теперь разрешено субсидирование.

«То есть мы даем добро на убыточные тарифы», — сказал на заседании председатель GNCC Каха Бекаури.

Списки абонентов, которые смогут пользоваться сниженными тарифами, определит Минобразования Грузии. Как указывает Радио Свобода, в ведомстве не смогли назвать конкретные даты, отметив, что сейчас они работают над техническими вопросами.

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