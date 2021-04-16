AzInTelecom провел встречи с представителями госструктур, которые перейдут на G-Cloud

БАКУ /Trend/ - ООО «AzInTelecom» при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана провело встречи с еще тремя представителями государственных структур, для которых предусмотрен переход на «Правительственное облако» (G-Cloud).

Как сообщили в пятницу Trend в ООО, целью встреч является обсуждение ряда нормативных, финансовых и технических вопросов в связи с переходом на G-Cloud.

Отметим, что для обеспечения исполнения указа Президента Азербайджана «О создании правительственного облака», постановления Кабмина «О концепции правительственного облака» и мерах предоставления «облачных» услуг в ООО утвержден план перехода на G-Cloud.

«Встречи были проведены с представителями Совета государственной поддержки неправительственных организаций (НПО) при Президенте Азербайджана, Азербайджанской промышленной корпорации и Агентства пищевой безопасности Азербайджана», – говорится в сообщении AzInTelecom.

Отметим, что тем самым на сегодня известно о переходе на G-Cloud министерства оборонной промышленности, министерства юстиции, Государственного агентства жилищного строительства, Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, минтруда, министерства энергетики, Государственного рекламного агентства, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, Агентства по регулированию энергетических вопросов и Фонда молодежи Азербайджана, а также трех вышеуказанных структур. Всего переход предусмотрен для 36 госструктур Азербайджана.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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