Некоторые азербайджанские банки и учреждения начали опираться в своей работе на искусственный интеллект - минсвязи

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане насчитывается около 15 компаний, предоставляющих консалтинговые услуги и проводящих исследования в различных областях искусственного интеллекта. А некоторые банки и учреждения уже объявили, что их деятельность будет основываться на управлении искусственным интеллектом.

Об этом сказал Trend советник министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Байрамов.

По его словам, исходя из этого, в министерстве считают целесообразным изучить направления, связанные с распознаванием голоса (синтез звука), изображений, робототехникой, машинным переводом, машинным (углубленным) обучением, применением искусственных нейронных сетей в Азербайджане.

"С 2018 учебного года мы реализовываем проект "Робопарк" для обучения студентов и подрастающего поколения робототехнике, овладения ими базовыми навыками создания роботов, изучения принципов работы робототехники и секретов программирования. В рамках проекта совместно с частными организациями в стране были поддержаны лаборатории робототехники, соревнования (олимпиады), образование и производство (к примеру, производство БПЛА, обучение операторов дронов и соревнования I am pilot). Тренинги и вебинары на темы "Глубокое обучение" и "Машинное обучение" были проведены с рядом частных организаций в рамках проекта "Робопарк", - сказал Байрамов.

Кроме того, советник сообщил, что в Азербайджане есть достаточно частных компаний, работающих в сфере робототехники, а именно: AREA - Азербайджанская академия робототехники, Sumaks Academy, BNB Dynamics, Matrix, Mars Academy и другие. В то же время в рамках проекта "Робопарк" проделан ряд работ вместе с другими государственными структурами и НПО.

"Искусственный интеллект, робототехника, IoT и другие инновации входят в нашу жизнь. Нет сомнений в том, что эти технологии будут играть ключевую роль в создании конкурентоспособных продуктов и услуг в будущем. Искусственный интеллект – необходимость новой индустриальной эпохи. Государства, способные обеспечить успешную деятельность в этом направлении, сформируют новые главные центры силы будущего мира", - подчеркнул Байрамов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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