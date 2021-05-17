В Ассоциации GSMA спрогнозировали рост числа пользователей мобильных услуг в Азербайджане к 2025 г.
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Международный центр мугама восстановит старинные инструменты, принадлежавшие Зульфугару Гаджибейли и маэстро Ниязи
Определены победители Научных конференций, посвященных 98-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Армянская сторона демонстрирует неадекватную реакцию на процесс уточнения границ
Для Узбекистана вступила в силу Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур
Уголовное дело по факту гибели азербайджанских пограничников будет расследовать Следственное управление Генпрокуратуры
Развитие инноваций существенно повысит экспортный потенциал Азербайджана в сфере технологий - AZINNEX