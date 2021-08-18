В 2021 г. все онлайн-сервисы неизбежно столкнутся с массированными кибератаками - эксперт
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В Турции продолжается строительство железной дороги между провинциями Биледжик и Эскишехир (Эксклюзив)
В Азербайджане подведены итоги выбора вакансий по 4 предметам в рамках конкурса по трудоустройству учителей
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На выставке IDEF-2021 обсуждено военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и турецкими компаниями (ФОТО)
Оказавшись в разрушенном Агдаме, понимаешь, с каким племенем дикарей нам пришлось соседствовать - глава азербайджанского НПО
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