В Азербайджане разрабатываются инфосистемы с учетом мировых стандартов безопасности

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разрабатываются информационные системы в соответствии с принципом security by design и с учетом лучших практик по минимизации рисков.

Об этом сообщили Trend в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

В ведомстве отметили, что в сфере информационной безопасности отсутствуют такие понятия, как "хорошо" или "плохо".

"Информационная безопасность работает так - измеряются потенциальные угрозы, риски и воздействия на рабочий процесс, предлагаются меры по снижению рисков до надлежащего уровня. При этом прилагаются усилия, чтобы меры безопасности не мешали бизнес-процессам и не наносили большой потенциальный ущерб. Учитывая все это, нами применяются лучшие практики по снижению рисков, разрабатываются информационные системы в соответствии с принципом security by design (то есть обеспечение безопасности на всех этапах производственного процесса) и используется продукция мировых лидеров в области информационной безопасности, а также проводится ежегодная сертификация по стандарту ISO 27001", - добавили в министерстве.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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