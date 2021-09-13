USAID планирует сотрудничать с Туркменистаном в реализации кампаний по электронной торговле
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Решение о возобновлении традиционного формата обучения незначительно повлияет на стоимость аренды недвижимости в Баку – эксперт
В Азербайджане почти на четверть сократились кредиты, выданные сектору промышленности и производства
OperaFirst. Astrakhan 2021: азербайджанские музыканты с триумфом выступили с мировыми звездами (ВИДЕО, ФОТО)
ГТК Азербайджана распространил информацию в связи со взиманием таможенных пошлин с иранских грузовиков
Яркое звучание, драйв и энергия – музыканты из Турции и Люксембурга исполняют джаз в Баку (ВИДЕО/ФОТО)
В первом полугодии 2021 года выросла доля атак шпионского ПО и вредоносных скриптов на компьютеры АСУ ТП
А.Керимов: «Для PASHA Bank очень важно вносить свой вклад в развитие общества, экономики и здоровой конкурентной среды»