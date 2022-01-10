Туркменистан планирует расширить сотрудничество с Международным союзом электросвязи

БАКУ /Trend/ - Туркменистан намерен расширить сотрудничество с Международным союзом электросвязи (МСЭ) с целью дальнейшего развития цифровой экономики.

Как передает Trend в понедельник со ссылкой на портал Central Asia news, об этом сообщил руководитель МИД Туркменистана Рашид Мередов на заседании Кабинета министров.

Было предложено разработать проекты Национальной стратегии кибербезопасности Туркменистана и План действий по её реализации. В связи с этим планируется до второй половины текущего года наладить постоянные консультации между МСЭ и надлежащими госучреждениями Туркменистана по вопросам улучшения проводимой ими работы, провести обучающие курсы и поучаствовать в региональных тренингах по кибербезопасности.

Данные мероприятия, по словам руководителя МИД, поспособствуют повышению позиции Туркменистана в Глобальном индексе кибербезопасности, составляемом Международным союзом электросвязи.

Кроме того, было подчёркнуто, что с целью создания “электронного правительства” в начале этого года запланировано провести межведомственные встречи с участием специалистов Союза.

Международный союз электросвязи, созданный в 1865 году, является специализированным учреждением ООН, которая выступает ведущей международной организацией в области цифровизации на глобальном уровне. Будучи членом данной организации, Туркменистан уже осуществил ряд совместных проектов, одним из которых стал запуск в космос в 2015 году первого искусственного спутника связи Туркменистана “TürkmenÄlem52°E”.