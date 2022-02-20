Эксперт объяснил рекордный рост скорости DDoS-атак в 2021 г.

БАКУ /Trend/ - Появление нового ботнета Mēris поставило в сентябре 2021 года абсолютный рекорд по скорости DDoS-атак – 21,8 миллиона запросов в секунду, сказал Trend основатель и генеральный директор Qrator Labs Александр Лямин.

По его словам, в прошлом году был зафиксирован всплеск изощренных DDoS-атак уровня приложения (L7, Application Layer), выявлять и нейтрализовывать которые достаточно сложно, поскольку они организуются внутри шифрованных протоколов и могут имитировать поведение легитимных пользователей.

"Связано это было с появлением нового ботнета Mēris, поставившего в сентябре 2021 года абсолютный рекорд по скорости DDoS-атак – 21,8 миллиона запросов в секунду. Атаки уровня L7 показали свою исключительную эффективность, особенно в тех сферах, где компании используют протоколы шифрования, осложняющие фильтрацию подобного рода атак, а это, например, финансовый сектор. Его хорошенько "полихорадило" осенью 2021 года, и хочется надеяться на то, что вся индустрия задумалась и пересмотрела подходы к нейтрализации распределенных атак на отказ в обслуживании", - сказал Лямин.

Гендиректор компании выразил надежду на то, что в 2022 году пользователи не увидят новых рекордов с точки зрения атак на бизнес, и отрасль немного придет в равновесие.

"Но это только надежды. Но ожидания, увы, не радужные. Если бизнес продолжит работу с фокусом на онлайн-составляющую, интенсивность атак будет только расти. Атаки с использованием ботнетов будут продолжаться, и в ближайшей перспективе этот тренд не угаснет, а будет только нарастать, поскольку незащищенных бизнесов в индустрии еще очень много", - добавил Лямин.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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