Проведение в Азербайджане международного фестиваля TEKNOFEST даст дополнительный стимул развитию инноваций и технологий (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Проведение в Азербайджане международного фестиваля авиации, космоса и технологий TEKNOFEST даст дополнительный стимул развитию инноваций и технологий в стране.

Об этом сказал в интервью Trend советник председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Азер Байрамов.

По его словам, регистрация участников на конкурс социально ориентированных технологий продолжится до конца февраля.

"На сегодня в рамках конкурса прошли регистрацию порядка 90 проектов. Мы надеемся, что до 28 февраля число проектов и участников конкурса увеличится. Стоит отметить, что каждая команда включает в себя 3-6 человек, что в конечном счете означает большое число участников", - сказал Азер Байрамов.

Он напомнил, что в 2019 году число участников этого фестиваля в Турции составило более 1,7 миллиона человек, и он стал самым крупным в мире фестивалем авиации, космоса и технологий.

"Основными целями фестиваля являются повышение интереса молодежи к технологиям и инновациям, ее стимулирование к созданию технологических проектов. Сегодняшние участники фестиваля в дальнейшем могут стать предпринимателями в сфере инноваций и даже компаниями-производителями технологий", - отметил советник председателя Службы ASAN.

Он подчеркнул, что в 2022 году с 26 по 29 мая TEKNOFEST впервые будет проводиться за пределами Турции – в Азербайджане.

"Число участников фестиваля TEKNOFEST растет из года в год. В первый год проведения количество участников составило 20 тысяч человек, в 2019 году – 50 тысяч, в 2020 году - 100 тысяч и в 2021 году – 200 тысяч. Я надеюсь, что в фестивале, который пройдет в Азербайджане, тоже будет отмечено активное участие молодежи. При этом, учитывая численность населения Азербайджана и Турции, конечно, не стоит сравнивать показатели, которые были зафиксированы в Турции в предыдущие годы", - отметил Азер Байрамов.

Также советник председателя госагентства сообщил, что основным организатором фестиваля авиации, космоса и технологий TEKNOFEST в Азербайджане выступает министерство цифрового развития и транспорта страны при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), министерства промышленности и технологий Турции и более чем 60 турецких государственных учреждений, вузов и частных компаний.

"В Азербайджане планируется провести 10 конкурсов по различным направлениям. В их числе хочу выделить конкурс социально ориентированных технологий, партнером которого выступает наше агентство. Он поспособствует созданию полезных для общества проектов, для чего участники будут интегрировать свои технологические знания и опыт с осознанием своей социальной ответственности. Этот конкурс включает в себя три подкатегории: GovTech (цифровые технологии в правительственном секторе), социальные технологии и категория здоровья и первой медицинской помощи", - сказал Азер Байрамов.

Он добавил, что госагентство создает необходимую инфраструктуру и условия, а также оказывает поддержку развитию инновационной экосистемы Азербайджана.

"Создание какой-либо инновации и технологии нацелено на то, чтобы азербайджанская молодежь была не только пользователем технологий, но и их разработчиком", - заключил Азер Байрамов.

Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST пройдет в Азербайджане 26-29 мая.

TEKNOFEST в Баку проводится министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана. В то же время в Баку работает продакшн-офис TEKNOFEST. Штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель – популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой общественности.

АМИ Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev