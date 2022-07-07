Государственные интернет-провайдеры Азербайджана переведут своих абонентов на новые тарифы

БАКУ /Trend/ - Государственные интернет-провайдеры Aztelekom и Baktelecom при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана переведут своих абонентов на новые тарифы.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе провайдеров, для обеспечения абонентов более быстрым интернет-соединением пользователи тарифов 4 Мбит/с и 10 Мбит/с шестого августа будут переведены на новые тарифные пакеты со скоростью передачи данных 15 Мбит/с и 30 Мбит/с соответственно.

"Тарифы 4 Мбит/с и 10 Мбит/с с шестого августа будут аннулированы. Ожидается, что после перевода абонентов на новые тарифы изменится стоимость тарифных пакетов", - сказали в пресс-службе.

Отметим, что стоимость тарифов Aztelekom и Baktelecom 4 Мбит/с и 10 Мбит/с составляет 13 и 19 манатов в месяц соответственно.