Bakcell - лидер по скорости мобильного интернета в Азербайджане (ФОТО)

Bakcell в очередной раз признана самой быстрой мобильной сетью в Азербайджане*. Эта награда была вручена мировым лидером в области анализа мобильных и широкополосных сетей, тестирования приложений и технологий - компанией Ookla®, по результатам независимого анализа пользовательских тестов.

Чтобы определить самую высокую скорость мобильного интернета в Азербайджане в период награждения, Ookla® сравнила более 71 тысячи пользовательских тестов, проведенных с помощью мобильных приложений Speedtest® для iOS и Android абонентами всех операторов мобильной связи страны в течение первого и второго кварталов 2022 года. Так, мобильная сеть Bakcell продемонстрировала самые высокие скорости загрузки и скачивания в течение вышеупомянутого периода.

«Награды Speedtest Awards, присуждаемые компанией Ookla, предназначены для элитной категории операторов, обеспечивающих исключительную производительность Интернета и покрытие сети. Мы рады вручить Bakcell награду за самую быструю мобильную сеть в Азербайджане. Эта награда является свидетельством исключительной эффективности оператора в первом и втором кварталах 2022 года. Данные основаны на тщательном анализе тестов в Speedtest, инициированных потребителями мобильных устройств» отметил Даг Саттлз, главный исполнительный директор Ookla.

Следует отметить, что Ookla называла сеть Bakcell самой быстрой в Азербайджане трижды подряд в 2018 и 2019 годах, а также в 2021 году.

Bakcell является первым оператором в Азербайджане, запустившим технологии eSIM и VoLTE.

* На основе анализа данных Speedtest Intelligence®, проведенного Ookla®, за 1–2 квартал 2022 года. Товарные знаки Ookla используются по лицензии и перепечатываются с разрешения.

О компании Ookla:

Компания Ookla® является мировым лидером в области интеллектуального анализа мобильных и широкополосных сетей, тестирования приложений и технологий. Флагманская платформа Ookla для тестирования сетей Speedtest® ежедневно обрабатывает сотни миллионов измерений производительности и качества сетей по всему миру.

О компании Bakcell:

Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell предлагает широкий спектр продуктов и услуг пользователям современной мобильной связи. е. Сегодня сеть Bakcell, насчитывающая около 9000 базовых станций, охватывает 99,9% населения Азербайджана и 92,6% территории страны.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/ru/news