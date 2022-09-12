В азербайджанские стартапы до сегодняшнего дня инвестировано порядка одного миллиона долларов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане первый всплеск роста стартап-проектов начался в 2015-2016 годах.

Об этом сказал в интервью Trend советник руководителя Агентства инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Агагусейн Ахмедов.

По его словам, несмотря на то, что первые стартап-проекты появились еще в 2013 году, активные работы в этой области начались именно в 2015 году.

"Однако, начиная с 2018 года, стали проводиться соответствующие реформы на законодательном уровне. В свою очередь наше агентство взяло курс на создание необходимой инфраструктуры и разработку способов поддержки этой экосистемы. Наша поддержка стартап-среды заключается в финансовой, технической и технологической, инфраструктурной, законодательной поддержке, передаче знаний и экспертизе, а также в налаживании связи между стартаперами и соответствующими структурами. Наша поддержка направлена на развитие сотрудничества игроков стартап-экосистемы, а также это поддержка в создании новых продуктов и услуг", - сказал он.

Кроме того, по словам Ахмедова, другим приоритетным направлением деятельности агентства является развитие кадрового потенциала, то есть ИТ-специалистов.

"Это необходимо для долгосрочного развития стартап-экосистемы Азербайджана. Например, наше агентство в нынешнем году поддержало обучение 80 студентов в области информационных технологий, а в 2023 году это число планируется довести до двух тысяч человек. Мы считаем, что чем больше людей будет привлечено в сектор ИТ, тем больше потенциал этих студентов трудоустроиться и создать новые инновационные компании", - сказал он.

Ахмедов также отметил, что агентство ведет работу по привлечению в страну иностранных инвесторов.

"В рамках проводимых нами мероприятий мы наблюдаем большой поток инвесторов, которые периодически посещают нашу страну, знакомятся с нашими проектами. По предварительным данным, в азербайджанские стартапы до сегодняшнего дня было инвестировано порядка одного миллиона долларов. Мы продолжаем вести активные переговоры по привлечению в нашу страну потенциальных инвесторов", - сказал советник руководителя агентства.