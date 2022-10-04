В ЦБ Азербайджана рассказали о концепции цифрового маната

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана продолжает разработку концепции цифрового маната.

Об этом сказал Trend генеральный директор ЦБА Фарид Османов.

По его словам, регулятор по данному проекту тесно сотрудничает с международными организациями.

"Реализация любым регулятором проекта цифровой валюты осуществляется в основном для правильного ведения и оценки монетарной политики, оценки механизмов денежно-кредитной трансмиссии, влияния внешних и внутренних факторов на экономику страны и т.д.", - сказал он.

Гендиректор добавил, что ряд мировых центробанков уже подготовил свою концепцию цифровой валюты, а некоторые ее уже тестируют.