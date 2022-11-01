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Азербайджан изучает международный опыт по переходу на технологии 5G - министерство

ИКТ Материалы 1 ноября 2022 16:00 (UTC +04:00)
Азербайджан изучает международный опыт по переходу на технологии 5G - министерство

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан изучает международный опыт по переходу на технологии 5G, сказали во вторник Trend в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

По данным источника, министерство совместно с Международным союзом электросвязи проводит семинар «Внедрение сетей мобильной связи нового поколения (IMT2020/5G)».

В ходе семинара планируется обсуждение технологических трендов в сфере ИКТ, в том числе технологии 5G и ее возможностей, стратегии применения и бизнес-модели, выделение частот 5G, совместное использование инфраструктуры, рационализация существующих сетей, а также опыт различных стран по переходу на технологию 5G.

Отметим, что семинар продлится до третьего ноября.

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