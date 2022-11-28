Названы основные продукты по кибербезопасности международной группы компаний в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане наблюдается большой спрос на решения по аудиту доступа к данным и в области управления доступом и пользователями, сказал Trend генеральный директор компании BAKOTECH Евгений Бадах.

По его словам, три из четырех департаментов азербайджанского представительства международной группы компаний BAKOTECH сотрудничают с азербайджанскими компаниями.

"Мы в Азербайджане предлагаем решения в сфере кибербезопасности, мониторинга, построения и оптимизации работы инфраструктуры. Сейчас наблюдается большой спрос на решения по аудиту доступа к данным и в области управления доступом и пользователями. У нас уже есть реализованные проекты в этой сфере, но они, к сожалению, не публичны. Вместе с партнерами наша компания является одним из основных игроков на рынке кибербезопасности Азербайджана, фокусно развивая экспертизу и реализуя различные проекты, а именно: первые EDR (класс решений для обнаружения и изучения вредоносной активности на конечных точках) в стране, первые SOAR (организация безопасности, автоматизация и реагирование), самые большие инфраструктурные проекты, самые большие в стране проекты по DLP. Заказчиками последнего выступили ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и Kapital Bank", - сказал Бадах.

Гендиректор подчеркнул, что все это компания реализует с помощью решений Palo Alto Networks, F5, CloudFlare, Dynatrace и других.