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Технология 5G может внести вклад в цифровую революцию - Эмили де Лабрюйер

ИКТ Материалы 30 ноября 2022 16:43 (UTC +04:00)
Технология 5G может внести вклад в цифровую революцию - Эмили де Лабрюйер

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - В мире происходит цифровая революция и технология 5G может внести свой вклад в этот процесс.

Как сообщает Trend, об этом сказала в среду в ходе брифинга в Баку соучредитель независимой консалтинговой компании Horizon Advisory и старший научный сотрудник Фонда защиты демократии Эмили де Лабрюйер.

«Технологии могут иметь широкое применение. Их можно использовать как в военных, так и в коммерческих и гражданских целях. И игрок, который может их использовать, сможет иметь большее влияние или больший потенциал», - сказала она.

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