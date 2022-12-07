В Telegram появилась возможность зарегистрироваться без сим-карты с помощью специальной платформы Fragment. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщается на сайте мессенджера.

"Сегодня начинается новая эра конфиденциальности: аккаунт в Telegram теперь можно зарегистрировать без сим-карты, воспользовавшись анонимными номерами на базе блокчейна", — рассказали в компании.

Приобрести случайные анонимные номера можно на платформе Fragment. Уточняется, что стоимость телефонного номера составит 9 TON.