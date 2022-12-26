В Азербайджане началась разработка стратегии цифровой экономики

БАКУ /Trend/ - Под председательством первого заместителя министра экономики Азербайджана Эльнура Алиева состоялось первое заседание рабочей группы по разработке стратегии по развитию цифровой экономики.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана.

Было отмечено, что на заседании, проведенном в онлайн-формате с участием представителей соответствующих государственных структур, Центром анализа и координации четвертой промышленной революции (4sim), выполняющим функции секретариата рабочей группы, была представлена информация о принципах деятельности группы, предстоящих задачах по развитию цифровой экономики в Азербайджане, а также была проведена презентация о работе, которая будет проводиться в направлении разработки стратегии.

На заседании было отмечено, что документ станет единой национальной стратегией, определяющей направления развития по компонентам цифровой экономики в Азербайджане, были заслушаны предложения членов рабочей группы, проведены обсуждения.

Отметим, что в соответствии с Планом мероприятий “Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы”, утвержденным распоряжением Президента Азербайджана от 22 июля 2022 года, в целях разработки стратегии цифровой экономики, обеспечения эффективной координации работ, проводимых для обеспечения развития в этой области, Министерством экономики было принято решение о создании рабочей группы по разработке стратегии цифровой экономики.