В Азербайджане создается цифровая экосистема трудовых отношений – Госагентство

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана нацелено на создание новой цифровой экосистемы трудовых отношений.

Об этом сказал в интервью Trend председатель правления госагентства Мустафа Аббасбейли.

По его словам, на сегодняшний день уже сформирован план мероприятий направленных на достижение поставленной цели.

"Во-первых, наша основная цель - заключается в создании нового, инновационного подхода к обеспечению доступности вакансий для безработных и граждан, ищущих работу. Во-вторых, мы внедрим новый, инновационный подход и для работодателей. Здесь, в частности, речь идет о новых методах поиска специалистов", - сказал он.

Аббасбейли подчеркнул, что агентство в то же время мы работает над созданием новой базы данных.

"Эта база позволит нам прогнозировать будущую занятость, устранить пробелы в отношениях между работником и работодателем, а также подготовить молодых специалистов к будущим вызовам рынка труда", - добавил руководитель агентства.